«Ювентусу» нужно обыгрывать «Вильярреал», чтобы идти дальше. Есть бесплатная ставка на этот матч!

Влахович и компания уже готовы к жаркой встрече «Вильярреала» на родном стадионе. «Фонбет» оценивает победу «Юве» с вероятностью 1,97, на успех испанцев коэффициент 4,15.

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