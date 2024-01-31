Депутат рады Дубинский: Венгрия унизила Кулебу на встрече в Ужгороде

“Вполне конкретную оплеуху” получил Кулеба в Венгрии.Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, которого подозревают в госизмене, считает, что главу МИД во время поездки в Венгрию заметно унизили.
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