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Издание Jyllans-Posten: власти Дании считают, что найденный на «Северных потоках» объект мог находиться там давно

Издание Jyllans-Posten: власти Дании считают, что найденный на «Северных потоках» объект мог находиться там давно

Датское издание Jyllans-Posten, ссылаясь на экспертов, сообщило, что найденный на газопроводе "Северный поток" объект, о котором упоминал президент РФ Владимир Путин, очевидно, находился там давно.

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