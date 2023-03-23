Издание Jyllans-Posten: власти Дании считают, что найденный на «Северных потоках» объект мог находиться там давно

Датское издание Jyllans-Posten, ссылаясь на экспертов, сообщило, что найденный на газопроводе "Северный поток" объект, о котором упоминал президент РФ Владимир Путин, очевидно, находился там давно.
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