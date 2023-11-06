Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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"Я буду говорить откровенно и в лицо": Лавров единственный не побоялся высказать все прямо дипломатам на конференции

"Я буду говорить откровенно и в лицо": Лавров единственный не побоялся высказать все прямо дипломатам на конференции

Удивительно разделился наш мир. В то время, как на Западе сейчас занимаются разжиганием очередных конфликтов путём поставок оружия и занесения больших денег террористическим режимам, на Востоке пытаются строить диалог и уговорить тот самый Запад пойти на мир, который сейчас так желает человечество.

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