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Под видом миротворцев: рискнет ли Европа отправить войска на Украину

Под видом миротворцев: рискнет ли Европа отправить войска на Украину

Выдержит Европа новой волны беженцев из Сирии? В прошлый раз с трудом. А сейчас? А если, как уверяют источники The Wall Street Journal, «новый президент США полностью переложит на плечи ЕС заботу об Украине, в том числе возможное размещение миротворцев»? Да, пока подобную идею горячо поддерживает из «больших стран» только Франция.

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