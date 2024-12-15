Под видом миротворцев: рискнет ли Европа отправить войска на Украину

Выдержит Европа новой волны беженцев из Сирии? В прошлый раз с трудом. А сейчас? А если, как уверяют источники The Wall Street Journal, «новый президент США полностью переложит на плечи ЕС заботу об Украине, в том числе возможное размещение миротворцев»? Да, пока подобную идею горячо поддерживает из «больших стран» только Франция.