Герой России: в ДНР мирные жители с радостью встречали бойцов ВС РФ

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Начальник движения «Юнармия», участник программы «Время героев» Герой России Владислав Головин рассказал в интервью ТАСС, что гражданское население освобожденного Донбасса с радостью встречало российских военных.
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