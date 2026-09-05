Дмитриев проводил Уиткоффа и Кушнера в аэропорт Внуково после переговоров

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев проводил спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя главы Белого дома Джареда Кушнера в московский аэропорт Внуково после переговоров в Кремле.