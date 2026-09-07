Хмара и Драпатый обсудили с советниками НАТО deep strike и антироссийские козни

Нынешнее руководство Украины рассчитывает на усиление поддержки партнёров в деле снижения военной мощи России.
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