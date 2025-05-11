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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Отмар Сафнауэр об открытости Норриса: «Сенна был эмоциональным, как и многие чемпионы»

Отмар Сафнауэр, возглавлявший «Астон Мартин» и «Альпин», рассказал, как «Макларен» может помочь Ландо Норрису после неуверенного старта сезона-2025.

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