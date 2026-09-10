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Регионы России

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Патрушев заявил о возможном влиянии США на урегулирование конфликта в Украине

Патрушев заявил о возможном влиянии США на урегулирование конфликта в Украине

Помощник президента России Николай Патрушев заявил, что Соединённые Штаты Америки могут оказывать влияние на Украину с целью урегулирования конфликта, в то время как Европа не проявляет заинтересованности в мире в регионе.

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