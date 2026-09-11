Архангельская область увеличила отпуск бензина на 100 тонн за неделю

В Архангельской области за неделю объем отпуска бензина на АЗС увеличился на 100 тонн в сутки. В поставках участвуют "РН-Северо-Запад", "Татнефть-АЗС-Запад".
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