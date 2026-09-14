Судя по заявлению Зеленского, Трамп снова выдал желаемое за действительное Киев готов прекратить удары по энергетической инфраструктуре России, е.
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