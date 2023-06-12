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Лето, отпуск — пришло время расслабиться, почувствовать вкус свободы и забыть о

Лето, отпуск — пришло время расслабиться, почувствовать вкус свободы и забыть о

Лето, отпуск — пришло время расслабиться, почувствовать вкус свободы и забыть о делах. А вот об осторожности забывать не стоит: беспечный турист — находка для многочисленных мошенников, зарабатывающих на рассеянности и доверчивости отдыхающих.

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