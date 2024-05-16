Владивостокцы высказались о возрождении системы распределения выпускников вузов

Во Владивостоке большинство родителей старшеклассников поддерживают идею возврата к системе распределения выпускников вузов, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на результаты опроса, проведенного сервисом по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob Старт карьеры.
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