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Кадыров заказал «Комбо» в первом халяльном ресторане «Вкусно — и точка» в Чечне

Кадыров заказал «Комбо» в первом халяльном ресторане «Вкусно — и точка» в Чечне

Первым посетителем ресторана сети «Вкусно — и точка» в Грозном стал глава республики Рамзан Кадыров. Об открытии полностью халяльного заведения политик рассказал в своем телеграм-канале .

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