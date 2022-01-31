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Надаль – о Медведеве: «Большой чемпион и отличный парень. Люди оценят его мастерство, поймут его как человека и за него еще поболеют»

Рафаэль Надаль наутро после победы на Australian Open фотографировался с чемпионским кубком у резиденции губернатора штата Виктория и дал интервью местным новостям.

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