Маршрут к 90-летию со дня рождения Кира Булычева появился на портале «Узнай Москву»

На портале и в мобильном приложении «Узнай Москву» появился маршрут, посвященный 90-летию со дня рождения Кира Булычева — писателя, историка, сценариста и драматурга, известного своими научно-фантастическими историями о школьнице Алисе Селезневой.
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