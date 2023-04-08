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Турция начала процесс внесения поправок в законодательство по предложенному Россией проекту газового хаба

Турция начала процесс внесения поправок в законодательство по предложенному Россией проекту газового хаба

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез в субботу заявил, что страна начала процесс внесения поправок в законодательство по предложенному Россией проекту газового хаба.

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