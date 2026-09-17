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Медведь убил двух сборщиков дикоросов в Сибири

Медведь убил двух сборщиков дикоросов в Сибири

В Киренском районе Иркутской области медведь набросился на сборщиков дикоросов. Погибли двое мужчин 65 и 55 лет, сообщили в региональном МВД.

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