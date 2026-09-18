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Царьград

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Мосгордума возобновит работу после перерыва 30 сентября

Мосгордума возобновит работу после перерыва 30 сентября

Первое заседание Московской городской думы после летнего перерыва назначено на 30 сентября. Летний перерыв длился с 15 июня по 20 сентября, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

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