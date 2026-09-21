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Новости Брянска

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Щеглов победил на выборах в Госдуму в Брянске

Щеглов победил на выборах в Госдуму в Брянске

Щеглов получил поддержку большинства избирателей, за ним следуют представители КПРФ и ЛДПР.Центризбирком завершил обработку всех протоколов на выборах депутатов Государственной Думы.

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