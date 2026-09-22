Петербуржец получил 3,6 года колонии за взятки на 1,1 млн рублей

Владелец алкомаркета в Петербурге получил 3,6 года колонии строгого режима и штраф 3,5 млн рублей за систематические взятки полицейским, которые за ежемесячное вознаграждение от 45 тысяч рублей предупреждали о проверках и закрывали глаза на торговлю спиртным без лицензии.