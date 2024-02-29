Белоусов: меры по продаже валютной выручки доказали эффективность

В ходе встречи с представителями РСПП, компаний-экспортеров и отдельных ведомств по реализации механизма продажи валютной выручки первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов отметил, что введенные меры по обязательной продаже крупнейшими экспортерами валютной выручки показали свою эффективность.