Белоусов: меры по продаже валютной выручки доказали эффективность

В ходе встречи с представителями РСПП, компаний-экспортеров и отдельных ведомств по реализации механизма продажи валютной выручки первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов отметил, что введенные меры по обязательной продаже крупнейшими экспортерами валютной выручки показали свою эффективность.
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