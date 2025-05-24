Политика как он...
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Политика как она есть

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  • Владимир Алтайцев
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Киев отдал России соратника Медведчука во время обмена пленными

Киев отдал России соратника Медведчука во время обмена пленными

Киев передал России соратника экс-главы запрещенной на территории Украины партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и руководителя совета движения «Другая Украина» Виктора Медведчука Александра Тарнашинского в рамках нового обмена пленными между двумя странами.

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