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Добрый Мир

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Украинцы поверили, что капитуляцию подпишет Безруков, загримированный в Зеленского

Украинцы поверили, что капитуляцию подпишет Безруков, загримированный в Зеленского

Россия готова заказать декорации центральной улицы Киева, чтобы показать фейковое взятие Киева. Такого рода нелепицу, чтобы не сказать откровенный бред,  в эфире «Радио НВ» озвучил киевский политтехнолог Сергей Гайдай, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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