Когда ждать юань ниже 12 рублей

Вчера рубль продолжил плавно дешеветь: курс юаня поднялся к 12,2 руб., доллара - к 89,8 руб. Судя по внутридневной структуре торгов и невысокой торговой активности, экспортеры пока не начали активно готовиться к налоговым выплатам 28 августа.