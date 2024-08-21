Когда ждать юань ниже 12 рублей

Вчера рубль продолжил плавно дешеветь: курс юаня поднялся к 12,2 руб., доллара - к 89,8 руб. Судя по внутридневной структуре торгов и невысокой торговой активности, экспортеры пока не начали активно готовиться к налоговым выплатам 28 августа.
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