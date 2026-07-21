Замена Сырского или новые пленки Миндича. Чем закончится картонный майдан в Киеве

Картонный майдан стоит, в Киев внезапно приехала Лора Лумер, активистка MAGA, а Зеленский проводит совещания с военными и выбирает между экс-минстром обороны Михаилом Федоровым и главкомом ВСУ Александром Сырским.
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