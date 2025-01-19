В Британии назвали возможные сроки урегулирования конфликта на Украине при Трампе

Daily Express: Трампу нужно 24 недели, чтобы закончить конфликт на Украине Избранному президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу может потребоваться 24 недели для завершения конфликта на Украине, а не 24 часа, как он утверждал ранее.
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