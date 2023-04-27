Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

105 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vladimir Chaikovsky
    Автор жалеет бедного Усманова, а мне его не жало. Если он не знает, куда деньги девать, пусть у меня спросит.Пресс-служба Усма...
  • Рудольф Захарян
    Раз уже раньше давали согласие отказаться от флага, гимна и другой символики, то винить надо только себя и своих упра...Депутат Терюшков:...
  • leonid
    Хреновые игроки, а сколько было  шума, особенно про Мудрика. В Шахтере он действительно играл хорошо. Но Челси не Шах...У Мудрика 2 ассис...

Эмерсон Фиттипальди о Хэмилтоне, Массе и титуле-2008: «Экклстоун это начал. Типичный Берни просто хотел создать новости»

Бывший руководитель серии Берни Экклстоун сообщил, что знал о намеренной аварии пилота «Рено» Нельсона Пике-младшего на Гран-при Сингапура.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх