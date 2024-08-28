Frostpunk 2 выйдет вместе с официальной поддержкой модов — трейлер и подробности редактора FrostKitВслед за странным тизером с динозавром, драконом и НЛО разработчики из польской 11 bit studios подтвердили то, о чём и так все догадывались — градостроительная стратегия с элементами выживания Frostpunk 2 получит поддержку модов.