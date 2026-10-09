Из-за поддержки России: на Украине объявили в розыск митрополита Симферопольского и Крымского Тихона

Служба безопасности Украины объявила в розыск митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. В сентябре ему заочно предъявили обвинения по двум статьям украинского Уголовного кодекса, в том числе из-за публичной поддержки России.
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