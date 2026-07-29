Эксперт РАНХиГС оценил боеготовность подводных дронов "Посейдон"

Эксперт РАНХиГС Александр Степанов рассказал о стратегических возможностях комплекса "Посейдон". Эти подводные дроны способны наносить удары по важным объектам противника и находиться на боевом дежурстве.
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