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Царьград

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Эксперт РАНХиГС оценил боеготовность подводных дронов "Посейдон"

Эксперт РАНХиГС оценил боеготовность подводных дронов "Посейдон"

Эксперт РАНХиГС Александр Степанов рассказал о стратегических возможностях комплекса "Посейдон". Эти подводные дроны способны наносить удары по важным объектам противника и находиться на боевом дежурстве.

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