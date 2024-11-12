Российский фрегат «Адмирал Головко» прошел через пролив Ла-Манш

Экипаж фрегата Северного флота ВМФ России «Адмирал Головко» провел учения в проливе Ла-Манш. Военные моряки отработали обеспечение противолодочной и противовоздушной обороны, а также провели тренировочную спасательную операцию с применением вертолетов Ка-27.
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