Автобус имени Василия Подшибякина вышел на маршрут № 3

Первый рейс по району Салехарда, отстроенного с легкой руки геолога-первопроходца, состоялся. В салоне автобуса - горожане, которые были лично знакомы с Василием Тихоновичем и представители молодого поколения, готовые продолжать дело легендарного земляка.
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