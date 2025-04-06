Полномочия главы государства истекли в мае 2024 годаСоветник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Владимир Зеленский должен выставить свою кандидатуру на предстоящих выборах главы государства.
В офисе Зеленского заявили, что нынешний президент Украины должен идти на второй срок
Комментарии
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Svetlana Kuzmina
"«Моя позиция остается неизменной — Зеленский должен идти на второй срок», — подчеркнул Подоляк." С Зеленским и Ко, всё понятно, они цепляются за власть любыми способами, чтобы сохранить свою жизнь и благосостояние. Посмотрим как народ Украины проголосует, если они вновь проголосует за этого кровавого клоуна, то с этим оруэлловским народом нам не по пути.
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