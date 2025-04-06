В офисе Зеленского заявили, что нынешний президент Украины должен идти на второй срок

Svetlana Kuzmina

"«Моя позиция остается неизменной — Зеленский должен идти на второй срок», — подчеркнул Подоляк." С Зеленским и Ко, всё понятно, они цепляются за власть любыми способами, чтобы сохранить свою жизнь и благосостояние. Посмотрим как народ Украины проголосует, если они вновь проголосует за этого кровавого клоуна, то с этим оруэлловским народом нам не по пути.