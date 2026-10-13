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МОСИНФОРМ

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Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве на 14 октября из-за дождя

Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве на 14 октября из-за дождя

В Москве 14 октября будет действовать желтый уровень погодной опасности из-за сильного дождя. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

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