Стоматолог Патлатая: кола оказывает на эмаль агрессивное воздействие

Главный фактор, угрожающий здоровью зубов, — сахар. Если человек следит за гигиеной полости рта и после употребления липкой сладости (например, карамели или ириски) почистит зубы, риск вреда существенно снижается.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии