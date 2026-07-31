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Стоматолог Патлатая: кола оказывает на эмаль агрессивное воздействие

Стоматолог Патлатая: кола оказывает на эмаль агрессивное воздействие

Главный фактор, угрожающий здоровью зубов, — сахар. Если человек следит за гигиеной полости рта и после употребления липкой сладости (например, карамели или ириски) почистит зубы, риск вреда существенно снижается.

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