Более 2,5 млрд рублей поступило обратно в бюджет Краснодарского края за три года благодаря работе Контрольно-счетной палаты.
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