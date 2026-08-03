Диспансер Ноябрьска ищет психотерапевта на зарплату в 264 тысячи рублей

В Ноябрьский психоневрологический диспансер требуется врач-психотерапевт. Специалисту предлагают заработную плату от 175 до 264 тысяч рублей и внушительный социальный пакет, указано на портале «Работа России».
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