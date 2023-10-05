Мэр Братска поздравил с профессиональным праздником сотрудников детского сада №108

4 октября мэр Братска Сергей Серебренников приехал в детский сад, чтобы поздравить коллектив с профессиональными праздниками, вручить благодарственные письма, поговорить по душам с педагогами и, конечно, взглянуть, чем отличается современный детский сад от памятного всем взрослым образа.