Мэр Братска поздравил с профессиональным праздником сотрудников детского сада №108

4 октября мэр Братска Сергей Серебренников приехал в детский сад, чтобы поздравить коллектив с профессиональными праздниками, вручить благодарственные письма, поговорить по душам с педагогами и, конечно, взглянуть, чем отличается современный детский сад от памятного всем взрослым образа.
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