Первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным в Душанбе заявил, что трудности в Ормузском проливе возникли из-за действий США.
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молодцы