План Путина, который избавил Россию от попадания в приготовленную ловушку Запада

Валерий Дюков

давно нет СССР и никаких братьев в Стране не должно быть есть два брата Армия и Флот, а остольные все могут быть просто дружескими сторонами, если они друзья, но не более, показал друг зубы значет это не друг и делать ему рядом нечего, Армия и свой народ это оплот Страны....