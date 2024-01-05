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План Путина, который избавил Россию от попадания в приготовленную ловушку Запада

План Путина, который избавил Россию от попадания в приготовленную ловушку Запада

Мы все постоянно слышим о том, что Россия проигрывает Западу в вопросе работы со своими соседями, особенно республиками бывшего СССР.

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Комментарии
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Валерий Дюков
давно нет СССР и никаких братьев в Стране не должно быть есть два брата Армия и Флот, а остольные все могут быть просто дружескими сторонами, если они друзья, но не более, показал друг зубы значет это не друг и делать ему рядом нечего, Армия и свой народ это оплот Страны....
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6 час.
Татьяна Собколова
👍👍👍
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6 час.
ВС
Валерий Сорокин
В данном случае речь шла о призеках  ЕСи проч..
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5 час.

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