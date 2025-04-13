«Мы заберем свое»: Симоньян раскрыла дальнейшую судьбу Киева

МОСКВА, 13 апреля, ФедералПресс. Главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Право знать» на ТВЦ высказала мнение о возможном переделе украинских территорий по историческому принципу.
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