Труба сифонит: Эстония перекрыла подачу газа в многострадальную Финляндию

Когда Россия при СССР строила газовую инфраструктуру для Литвы, Латвии и Эстонии, то там даже представить себе не могли, что это делается совершенно напрасно и за такую щедрость даже икто спасибо не скажет.
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