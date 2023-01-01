Спорт и диета

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Кулинарные привычки, которые помогают похудеть

Кулинарные привычки, которые помогают похудеть

﻿﻿Что вы делаете в первую очередь, если хотите похудеть? Наверняка вы ходите в спортзал или пытаетесь составить диету исключительно из здоровой пищи? Довольно отчаялась и начала полностью ограничивать себя во всем и пробовать всевозможные диеты.

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