Мостовой испытывает сожаление, что Дзюба не попробовал свои силы в топ-5 чемпионата Европы

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой предположил, можно ли будет назвать форварда «Локомотива» Артема Дзюбу лучшим бомбардиром России после того, как он обгонит экс-игрока «Зенита» Александра Кержакова по забитым голам.
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