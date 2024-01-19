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Мостовой испытывает сожаление, что Дзюба не попробовал свои силы в топ-5 чемпионата Европы

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой предположил, можно ли будет назвать форварда «Локомотива» Артема Дзюбу лучшим бомбардиром России после того, как он обгонит экс-игрока «Зенита» Александра Кержакова по забитым голам.

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