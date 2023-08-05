РФ разработала ракету РВВ-МД2 и опередила США на 10 лет

ГосМКБ «Вымпел» сообщил о том, что российские истребители Су-57 получат на вооружение ракеты малой дальности пятого поколения РВВ-МД2, они опередили американские разработки на 5-10 лет и могут сбивать цели от 20 метров от Земли, до 20 километров.