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Силовики пришли с обысками в дом сына бывшего президента Армении Кочаряна

Силовики пришли с обысками в дом сына бывшего президента Армении Кочаряна

РИА Новости/Андраник Казарян/Sputnik Сотрудники Службы национальной безопасности Армении пришли с обыском в дом сына бывшего президента республики, депутата парламента от оппозиционной парламентской фракции "Армения" Левона Кочаряна.

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