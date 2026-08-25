Силовики пришли с обысками в дом сына бывшего президента Армении Кочаряна

РИА Новости/Андраник Казарян/Sputnik Сотрудники Службы национальной безопасности Армении пришли с обыском в дом сына бывшего президента республики, депутата парламента от оппозиционной парламентской фракции "Армения" Левона Кочаряна.
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