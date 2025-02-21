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Associated Press: в США впервые за 15 лет расстреляют заключенного

Associated Press: в США впервые за 15 лет расстреляют заключенного

В США впервые за 15 лет проведут казнь заключенного методом расстрела, сообщает Associated Press. По информации издания, 67-летний заключенный Брэд Сигмон из штата Южная Каролина сам выбрал такой метод казни.

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