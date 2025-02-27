Red Bull Racing обновит RB21 в финальный день тестов

Red Bull Racing обновит RB21 в финальный день тестовRed Bull RacingЖурнал Motorsport Magazin сообщил, что Red Bull Racing планирует представить первую крупную модернизацию своего нового болида уже, в пятницу 28 февраля, в последний день предсезонных тестов Формулы 1 в Бахрейне.